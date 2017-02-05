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Ghost Recon Wildlands E3 2015 ve 2017 sürümü grafik karşılaştırması

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 14:32 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 14:41
Etiketler:
Ghost Recon: Wildlands Tom Clancy beta Alpha oyun pc ps4
Ghost Recon Wildlands E3 2015 ve PS4 2017 beta sürümü grafik karşılaştırması

aşamasında olan da neler değişti?

Hasan Uğur Nayır

's Ghost Recon Wildlands'ın E3 2015'te gösterilen müthiş fragmanını hatırlıyor musunuz? Resmen patlama yapmış ve oldukça sevilmişti.

Şimdi de Cycu1 nickli Youtube kullanıcısı, un çarpıcı E3 2015 hali ile son PS4 beta aşamasının grafiklerini karşılaştırdı.

Dinamik hava durumu sistemi ve farklı bir yer alması nedeniyle, tam sonuca ulaşmak belki mümkün değil, ancak aradaki bazı noktalar fark edilebilir.

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