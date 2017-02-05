Ghost Recon Wildlands E3 2015 ve PS4 2017 beta sürümü grafik karşılaştırması

Hasan Uğur Nayır

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands'ın E3 2015'te gösterilen müthiş fragmanını hatırlıyor musunuz? Resmen patlama yapmış ve oldukça sevilmişti.

Şimdi de Cycu1 nickli Youtube kullanıcısı, oyunun çarpıcı E3 2015 Alpha hali ile son PS4 beta aşamasının grafiklerini karşılaştırdı.

Dinamik hava durumu sistemi ve farklı bir yer alması nedeniyle, tam sonuca ulaşmak belki mümkün değil, ancak aradaki bazı noktalar fark edilebilir.

Video çalışmazsa buraya tıklayın.