Gaming İstanbul 2017 fuarı sona erdi. Kaç kişi ziyaret etti?

"Gaming İstanbul 2017" (İstanbul Dijital Eğlence ve Oyun Fuarı) sona erdi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde 2 Şubat'ta başlayan fuar, son gününde de yoğun ilgi gördü. Fuarı, 4 günde 83 bin kişi ziyaret etti.

Gaming İstanbul Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Meriç Eryürek, bu yıl ikincisi düzenlenen dijital eğlence ve oyun fuarına çok büyük bir ilgi gösterildiğini söyledi.

Uzakdoğu'nun ve dünyanın en büyük oyun firmalarının fuara katıldığını dile getiren Eryürek, "Avrupa'dan, Uzakdoğu'dan pek çok firma, fuara katıldı. Kore ve Türkiye'nin en büyük oyun firmaları, fuarda yerlerin aldı. Fuarda yok yok." dedi.

"Türk firmaları da isimlerini duyurdular"

Eryürek, Türklerin de dijital oyun ve eğlence alanında çok iddialı olduğunu aktararak, "Türk firmaları da bu alanda isimlerini duyurdular. Türk gençleri de oyun ve eğlenceye ilgi gösteriyor. Şu anda fuar alanında oyun ve film karakterlerini temsil eden yaklaşık 2 bin kişi var." diye konuştu.

"Böyle bir fuar için 83 bin rakamı kötü değil"

Dört günde 83 bini aşkın kişinin fuarı ziyaret ettiğini belirten Eryürek, "Geçen yıl ile kıyasladığımızda, ziyaretçi sayısı iki katına çıkmış durumda. Türkiye'de böyle bir fuar için 83 bin rakamı kötü değil. Ancak biraz daha çalışmamız gerekiyor. İstanbul, neredeyse 20 milyonluk bir şehir. Ancak bir genç bir fuarız. Ziyaretçi sayısını daha da artırmak için çalışıyoruz. 83 bin kişilik ziyaret gayet iyi. Çünkü giriş ücretliydi. Hafta içi kişi başına 10, hafta sonu ise 15 lira alındı. Onun için ziyaretçi sayısı bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.

Eryürek, oyun fuarlarının 15-24 yaş civarındaki insanları hedefleyerek hazırlandığını ancak "Gaming İstanbul 2017"nin aile boyu bir nitelik arz ettiğine dikkati çekerek, gelen ziyaretçilerin oyunla ilgili her şeyi fuarda bulabildiğini dile getirdi.

Kaynak: AA