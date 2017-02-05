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serisi bitiyor mu?

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Giriş Tarihi: 05.02.2017, 20:15 Güncelleme Tarihi: 05.02.2017, 20:18
Etiketler:
final fantasy famitsu oyun
Final Fantasy serisi bitiyor mu?

Yapımcısından 'ya net cevap.

Mahmut Saral

Şaka yaptığımızı hemen anlamışsınızdır. Bir zamanlar için "galiba yolun sonu" olarak görülen seri, yıllardır en çok kâr getiren video serilerinden bir tanesi. Dolayısıyla Final Fantasy serisinin bitirilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

markasının yapımcısı Shinji Hashimoto, Japon oyun dergisi Famitsu'ya konuştu ve şimdiden FF serisi için birçok yeni üyenin yolda olduğunu doğruladı.

Bu arada, Final Fantasy markasının 30. yılı gördüğünü belirtelim. Sanırız böyle giderse 50. yılı da görecektir...

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