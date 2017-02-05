Final Fantasy serisi bitiyor mu?

Şaka yaptığımızı hemen anlamışsınızdır. Bir zamanlar için "galiba yolun sonu" olarak görülen seri, yıllardır en çok kâr getiren video oyun serilerinden bir tanesi. Dolayısıyla Final Fantasy serisinin bitirilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

Final Fantasy markasının yapımcısı Shinji Hashimoto, Japon oyun dergisi Famitsu'ya konuştu ve şimdiden FF serisi için birçok yeni üyenin yolda olduğunu doğruladı.

Bu arada, Final Fantasy markasının 30. yılı gördüğünü belirtelim. Sanırız böyle giderse 50. yılı da görecektir...