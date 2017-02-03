Pokemon Go'nun geliri 1 milyar $'ı aştı!

Son zamanların en çok ses getiren mobil oyunlarından birisi olan Pokemon Go, birçok alanda başarısını sürdürüyor. 2016 yılında mobil oyun endüstrisinin en büyük başarısına imza atan Pokemon Go, sahibi Niantic'e para kazandırmaya devam ediyor.

Analiz firması Sensor Tower'ın raporuna göre şu günlerde, günlük ortalama 1.5 ile 2.5 milyon dolar arasında para kazandırmaya devam eden oyun gelir rakamında 1 milyar dolar seviyesini aşmayı başarmış.

Pokemon Go, mobil oyun tarihinde bu rakama en kısa sürede ulaşan oyun olmayı başardı.

Bir karşılaştırma için, mobil oyun tarihinin en başarılı oyunlarından birisi olan Clash Royale, 1 milyar dolar seviyesini ancak yayınlandıktan 11 ay sonra aşabilmişti. Pokemon Go ise bu rakama sadece 7 ayda ulaştı.