PlayStation 4'e sonunda harici hard disk desteği geliyor!

Eğer PlayStation 4 konsolunuzda "depolama alanı" sıkıntınız varsa, bu sıkıntı yakınta tarih olabilir. Zira Sony, yakında çıkarmayı düşündüğü güncelleme sayesinde PS4 ve PS4 Pro konsollarına harici hard disk desteği (USB 3.0 üzerinde 8TB'a kadar) sunacak. Böylelikle oyuncular, daha fazla PS4 oyununu depolama şansına erişecek.

Kotaku'da yer verilen haberde, güncellemenin ne zaman geleceği belirtilmemiş, ama "yakın zamanda geliyor" ibaresi düşülmüş.

Ayrıca yeni güncellemeyle düzenlenebilir arka plan görselleri ve bildirimlerde düzenlemelerden de söz ediliyor.