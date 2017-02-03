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'e sonunda harici desteği geliyor!

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 17:26 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 17:31
Etiketler:
playstation 4 PlayStation 4 Pro hard disk usb 3.0 depolama ps4 güncelleme
PlayStation 4'e sonunda harici hard disk desteği geliyor!

Daha fazla oyun k mümkün olacak.

Mahmut Saral

Eğer PlayStation 4 konsolunuzda "depolama alanı" sıkıntınız varsa, bu sıkıntı yakınta tarih olabilir. Zira Sony, yakında çıkarmayı düşündüğü sayesinde PS4 ve PS4 Pro konsollarına harici hard disk desteği (USB 3.0 üzerinde 8TB'a kadar) sunacak. Böylelikle oyuncular, daha fazla oyununu şansına erişecek.

Kotaku'da yer verilen haberde, güncellemenin ne zaman geleceği belirtilmemiş, ama "yakın zamanda geliyor" ibaresi düşülmüş.

Ayrıca yeni güncellemeyle düzenlenebilir arka plan görselleri ve bildirimlerde düzenlemelerden de söz ediliyor.

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