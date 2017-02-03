Oyun fuarı Gaming İstanbul 2017 kapılarını açtı

Gaming İstanbul 2017 (GIST 2017) oyun fuarı kapılarını oyunseverlere açtı.

2-5 Şubat'ta İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen organizasyona genellikle çocuklar ve gençler ilgi gösterirken, saat 11.00'de kapılarını açan fuar için Kongre Merkezinin önünde ziyaretçilerin erken saatlerde oluşturduğu kuyruk dikkati çekti.

Cosplay heyecanı

Turkcell'in "efsanevi sponsor" olarak destek verdiği oyun fuarındaki Cosplay alanında da kostümlü oyun yarışması düzenleneceği için bazı katılımcılar, fuara kostümleriyle katıldı.

Kostümleriyle, ABD'li çizgi roman yayımcısı Marvel Comics'in çizgi karakteri Örümcek Adam, Fransa merkezli bilgisayar oyunu firması Ubisoft'un Assassin's Creed isimli oyununun ana karakteri Ezio Auditore da Firenze ve Türkçeye 'Gerçek Kötüler' olarak çevrilen Suicide Squad filmi karakterlerinden Harley Quinn'i canlandıran katılımcılar da dikkati çekti.

PlayStation VR tanıtılacak

Sony standındaki bir yetkiliden alınan bilgiye göre, PlayStation 4 uyumlu VR (sanal gerçeklik) sisteminin tanıtımı bugün gerçekleşecek.

Ayrıca katılımcılar, fuarda sanal gerçeklik sistemini de deneme fırsatına sahip olacak.

PlayStation 4'e bağlanan bu gözlük sayesinde, oyuncu, oyunu 360 derecelik bir görüş açısıyla oynayabiliyor ve cihazın üç boyutlu ses özelliği sayesinde de seslerin geldiği yönü ve mesafeyi de doğru bir şekilde tayin edebiliyor.

Kaynak: AA