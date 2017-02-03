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sessizliğini bozdu

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Giriş Tarihi: 03.02.2017, 11:06 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 11:11
Etiketler:
Hellblade ninja theory ps4 pc Celtic twitter
Hellblade sessizliğini bozdu

açıklamayı 'da yaptı.

Hasan Uğur Nayır

üstüne oldukça yazıldı, çizildi. Bazı eleştirmenler, geliştirici 'nin bu yeni oyunla kendini de aşacağını düşünüyor. Yapımcılar Hellblade konusunda oldukça iddialı. Sonunda oyunun çıkış tarihi de belli oldu.

Ninja Theory, 'da sorulan soru üstüne, Hellblade'in 2017'de çıkacağını resmen onaylandı. 2014'te Gamescom etkinliğinde açıklanan oyunun, geçtiğimiz sene çıkması bekleniyordu. Fakat piyasaya sürülmedi. En azından artık Hellblade'in bu yıl geleceğini biliyoruz.

PlayStation 4 ve platformlarına çıkacak olan aksiyon türündeki oyunda, savaşçısı Senua'nun cehenneme olan yolculuğu işleniyor. Fakat söz konusu cehennem bildiğimiz gibi değil, Senua'nın akıl hastalığının bir sonucu. Başkarakterin depresyon ve halüsinasyonla yaşadığı kabus Hellblade'te gösterilecek.
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