Capcom, artık VR'a odaklanıyor

Japon oyun ve eğlence şirketi Capcom, yakın zamanda satışa sunduğu Resident Evil 7 isimli oyunuyla gündemde. Şimdiden 2.5 milyon satılan ve PlayStation 4 platformunda PS VR sanal gerçeklik desteği de sunan oyun, önümüzdeki günlerde de DLC paketleriyle desteklenecek.

Capcom, tabii ki bu oyun dışında başka projelerle de ilgileniyor. Resident Evil 7'nin VR versiyonunun da sevilmesi, firmayı bu noktaya daha fazla odaklı çalışmaya yöneltti.

Yani bundan sonra Capcom tarafından hazırlanacak birçok oyunda VR desteğini görmeye hazır olmalıyız. Tabii PS VR'ın haricinde Oculus Rift ve HTC Vive desteği de gelir mi, bunu da yakında göreceğiz.