| Üye ol | 03 Şubat 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

, artık 'a odaklanıyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 03.02.2017, 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.02.2017, 16:31
Etiketler:
VR sanal gerçeklik capcom resident evil 7 oyun
Capcom, artık VR'a odaklanıyor

un içine girin, sonra çıkarsınız...

Mahmut Saral

Japon ve eğlence şirketi Capcom, yakın zamanda satışa sunduğu Resident Evil 7 isimli oyunuyla gündemde. Şimdiden 2.5 milyon satılan ve PlayStation 4 platformunda PS VR sanal gerçeklik desteği de sunan oyun, önümüzdeki günlerde de DLC paketleriyle desteklenecek.

, tabii ki bu oyun dışında başka projelerle de ilgileniyor. 'nin versiyonunun da sevilmesi, firmayı bu noktaya daha fazla odaklı çalışmaya yöneltti.

Yani bundan sonra Capcom tarafından hazırlanacak birçok oyunda VR desteğini görmeye hazır olmalıyız. Tabii PS VR'ın haricinde Oculus Rift ve HTC Vive desteği de gelir mi, bunu da yakında göreceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3313
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın