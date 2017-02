Türkiye’de oyun pazarı 600 milyon dolara ulaştı

Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek fuarda yaptığı basın toplantısında dünya oyun pazarının 110 milyar dolar olduğunu, bu pazarın 40 milyar dolarını ise mobil oyunların oluşturduğunu söyledi. Türkiye'de ise oyun pazarının yaklaşık 600 milyon dolarlık bir seviyeye geldiğini sözlerine ekleyen Özistek şöyle devam etti:

"Türkiye'de oyuncu sayısı ise 30 milyon, her ay aktif olarak oyun oynayan kişilerin sayısı bu rakama ulaşmış durumda. Türkiye'de nüfusun neredeyse yarısı oyun oynuyor, artık oyun dünyası demek yerine toplumun oyun oynadığından bahsetmemiz mümkün. Bu artışın asıl sebebi ise mobil oyunların akıllı telefon ve tabletlerle toplumun her kesimine yayılması. Oyun kültürü 7'den 70'e herkesin hayatında en önemli eğlence mecrası haline geldi. Artık mobil ile birlikte mekandan ve zamandan bağımsız olarak her yerde oyun oynamak mümkün hale geldi."

Netmarble mobilde dünya lideri

Barış Özistek; Netmarble'ın dünyada mobil oyunlara liderlik eden en büyük 5 oyun şirketinden birisi birisi olduğunu belirterek, "Gaming İstanbul Fuarı'nda oyunseverlere en popüler oyunlarından biri Star Wars Force Arena ile sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Star Wars oyunu çok kısa sürede dünyanın en popüler ilk 10 oyunundan biri oldu. Gaming İstanbul ziyaretçileri Netmarble standında Star Wars Force Arena oyununu Samsung Galaxy tabletlerde oynama imkanı bulabilirler. Ayrıca hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük ilgi gören Paramanya, MARVEL Future Fight gibi oyunlarımızı oynamaya davet ediyorum. Ayrıca 1907 Fenerbahçe e-spor takımının da yer aldığı Wolfteam turnuvasını izlemeye herkesi davet ediyorum." dedi.