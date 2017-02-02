The Elder Scrolls Online: Morrowind Collector’s Edition'ın detayları ve fiyatı

Bethesda, The Elder Scrolls Online: Morrowind'ı geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuş ve bir de video yayınlamıştı. Detaylar için buraya bakabilirsiniz. Şimdi de gelelim bu yeni oyunun koleksiyonluk sürümüne.

Ünlü online alışveriş sitesi Amazon, The Elder Scrolls Online: Morrowind Collector's Edition'ı listeledi ve detayları paylaştı.

PC, PlayStation 4 ve Xbox One için hazırlanan koleksiyonluk sürüm, 100 dolar fiyat etiketine sahip ve 6 Haziran'da raflarda olmak üzere şu an ön siparişte.

Gelelim koleksiyonluk versiyonun içeriklerine:

- 12 inç büyüklüğünde Dwarven Colossus heykeli.

- Sanat tasarım kitapçığı

- Morrowind haritası

- Metal oyun kutu tasarımı