The Elder Scrolls Online: Morrowind Collector’s Edition'ın detayları ve fiyatı

Bethesda, The Elder Scrolls Online: Morrowind'ı geçtiğimiz günlerde resmen duyurmuş ve bir de video yayınlamıştı. Detaylar için buraya bakabilirsiniz. Şimdi de gelelim bu yeni oyunun koleksiyonluk sürümüne.
Ünlü online alışveriş sitesi Amazon, The Elder Scrolls Online: Morrowind Collector's Edition'ı listeledi ve detayları paylaştı.
PC, PlayStation 4 ve Xbox One için hazırlanan koleksiyonluk sürüm, 100 dolar fiyat etiketine sahip ve 6 Haziran'da raflarda olmak üzere şu an ön siparişte.
Gelelim koleksiyonluk versiyonun içeriklerine:
- 12 inç büyüklüğünde Dwarven Colossus heykeli.
- Sanat tasarım kitapçığı
- Morrowind haritası
- Metal oyun kutu tasarımı
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