Nvidia'dan For Honor ve Ghost Recon Wildlands hediyeli ekran kartları

Nvidia GeForce GTX 1080 ve 1070 ile For Honor veya Ghost Recon Wildlands hediye!

GeForce GTX 1080, GTX 1070 Grafik Kartı, Masaüstü veya Dizüstü Bilgisayar alan herkes, Ubisoft'un For Honor'ına veya Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands'e ücretsiz sahip olabilecek.

For Honor, özellikle dövüş sistemi ve 60FPS değerde görsel sistemiyle oyuncuları ekranları başına çivilemeyi hedefleyen bir oyun. Şövalyeler, Samuraylar ve Vikingler taktik düşünme ve hızlı refleksler gerektiren kıyasıya çekişmeli mücadelelerde yer alıyor.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands'de ise, büyük, açık bir dünyada, askeri nişancı olarak ister tek başınıza, isterseniz de dört-oyuncu birlikte yol alabiliyorsunuz. Modern dünya ve modern savaş

For Honor 14 Şubat'ta, Ghost Recon Widlands ise 7 Mart'ta oyun severlerle buluşacak.

Kampanya detayları için buraya bakabilirsiniz.