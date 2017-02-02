Facebook'un sahibi olduğu Oculus mahkemede suçlu bulundu. Oculus Rift satışları durdurulabilir

ZeniMax, sanal gerçeklik teknolojileri üzerine çalıntı kodlar da dahil birçok iddia ile mahkemeye başvurmuş ve şu an Facebook çatısı altında olan Oculus şirketinden hak talebinde bulunmuştu.

9 Ocak'ta başlayan duruşmada karar geldi ve Oculus'un ZeniMax'e 500 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. ZeniMax, bu karardan memnun, ancak daha fazlası için de harekete geçiyor. Oculus ise durumdan memnun değil ve itiraz hakkını kullanmaya hazırlanıyor.

Şimdi de gelelim ZeniMax'in iddia ettiği detaylara...

id Software'ın ortak kurucularındna John Carmack, yakın zamanda ZeniMax ile yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde id Software'daki görevinden ayrılmış ve tam zamanlı olarak Oculus ekibine geçiş yapmıştı.

ZeniMax ise, Carmack'ın şirketten ayrılırken ZeniMax için hazırlanan binlerce kodu da yanında götürdüğünü, dolayısıyla bunun yasal olmadığını savundu ve "ZeniMax'in teknolojisi başka bir firmada izinsiz olarak kullanıldı" diyerek hak talep etti.

Öte yandan ZeniMax, Oculus kurucularından Palmer Luckey'in yıllar evvel VR üzerine yapılan bir gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü ayrıca tazminat talep etti. Hatırlarsanız id Software, Oculus Rift için Doom 3: BFG Edition isimli oyunun özel bir geliştirici sürümünü hazırlamış, bunu da çeşitli organizasyonlarda tanıtmıştı.

Son olarak ZeniMax, kendi VR ekipmanlarını yapmak üzereyken Oculus'un kendilerine engel olduğunu ve bunun da ticari kayba yol açtığını iddia ederek yine zararın tazminini istedi. Aslına bakarsanız milyar dolarlardan söz ediliyor...

ZeniMax durmaya niyetli değil

ZeniMax yetkilileri, daha fazla tazminat için harete geçmeye hazırlanıyor. Zira az evvel de belirttiğimiz gibi ZeniMax'in birçok iddiası var. Öte yandan ZeniMax, Oculus'un ürettiği ürünlerin satışlarını durdurmaya yönelik hamle yapabilir ya da iki firma arasında yeni bir anlaşma imzalanabilir. Bu anlaşmanın bedelinin de hiç az olmayacağı düşünülüyor.

Oculus da öyle...

Oculus sözcüsü, firmanın geliştirdiği teknolojilerin kendilerine ait olduğunu ve bundan sonra da sanal gerçeklik teknolojileri üzerine ekip olarak çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini dile getiriyor. Ayrıca, mahkeme kararına karşı oluşan bir de hayal kırıklığı var.