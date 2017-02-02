| Üye ol | 02 Şubat 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

'un sahibi olduğu de suçlu bulundu. satışları durdurulabilir

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 02.02.2017, 12:51 Güncelleme Tarihi: 02.02.2017, 13:03
Etiketler:
Oculus Rift Oculus facebook VR zenimax mahkeme
Facebook'un sahibi olduğu Oculus mahkemede suçlu bulundu. Oculus Rift satışları durdurulabilir

Ve yıllar süren tartışmalarda artık önemli bir yol alındı. Bundan sonrası da merak ediliyor.

Mahmut Saral

ZeniMax, sanal gerçeklik teknolojileri üzerine çalıntı kodlar da dahil birçok iddia ile ye başvurmuş ve şu an Facebook çatısı altında olan Oculus şirketinden hak talebinde bulunmuştu.

9 Ocak'ta başlayan duruşmada karar geldi ve Oculus'un ZeniMax'e 500 milyon dolar tazminat ödemesine hükmedildi. , bu karardan memnun, ancak daha fazlası için de harekete geçiyor. ise durumdan memnun değil ve itiraz hakkını kullanmaya hazırlanıyor.

Şimdi de gelelim ZeniMax'in iddia ettiği detaylara...

id Software'ın ortak kurucularındna John Carmack, yakın zamanda ZeniMax ile yaşanan anlaşmazlıklar neticesinde id Software'daki görevinden ayrılmış ve tam zamanlı olarak Oculus ekibine geçiş yapmıştı.

ZeniMax ise, Carmack'ın şirketten ayrılırken ZeniMax için hazırlanan binlerce kodu da yanında götürdüğünü, dolayısıyla bunun yasal olmadığını savundu ve "ZeniMax'in teknolojisi başka bir firmada izinsiz olarak kullanıldı" diyerek hak talep etti.

Öte yandan ZeniMax, Oculus kurucularından Palmer Luckey'in yıllar evvel üzerine yapılan bir gizlilik anlaşmasını ihlal etmesinden ötürü ayrıca tazminat talep etti. Hatırlarsanız id Software, için Doom 3: BFG Edition isimli oyunun özel bir geliştirici sürümünü hazırlamış, bunu da çeşitli organizasyonlarda tanıtmıştı.

Son olarak ZeniMax, kendi VR ekipmanlarını yapmak üzereyken Oculus'un kendilerine engel olduğunu ve bunun da ticari kayba yol açtığını iddia ederek yine zararın tazminini istedi. Aslına bakarsanız milyar dolarlardan söz ediliyor...

ZeniMax durmaya niyetli değil

ZeniMax yetkilileri, daha fazla tazminat için harete geçmeye hazırlanıyor. Zira az evvel de belirttiğimiz gibi ZeniMax'in birçok iddiası var. Öte yandan ZeniMax, Oculus'un ürettiği ürünlerin satışlarını durdurmaya yönelik hamle yapabilir ya da iki firma arasında yeni bir anlaşma imzalanabilir. Bu anlaşmanın bedelinin de hiç az olmayacağı düşünülüyor.

Oculus da öyle...

Oculus sözcüsü, firmanın geliştirdiği teknolojilerin kendilerine ait olduğunu ve bundan sonra da sanal gerçeklik teknolojileri üzerine ekip olarak çalışmalar yapmayı sürdüreceklerini dile getiriyor. Ayrıca, mahkeme kararına karşı oluşan bir de hayal kırıklığı var.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3308
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın