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Yeni oyunu geliyor!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 16:04 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 16:07
Etiketler:
ea games need for speed pc playstation 4 xbox one
Yeni Need for Speed oyunu geliyor!

Ve EA, bir kez daha serisi için gaz pedalına yükleniyor.

Mahmut Saral

EA Games'ten gelen bilgiler, yeni oyununun 31 Mart 2018 tarihine kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda olacağı yönünde. Muhtemelen E3 2017'de gösterilecek, 2017 Sonbahar döneminde de çıkacaktır.

EA CEO'su Andrew Wilson, bu oyun hakkında özellikle "rekabetçi online oyun özelliklerinden" söz ediyor ve böylelikle oyunun multiplayer tarafının da güçlü olacağının sinyalleri veriliyor.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.
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