Yeni Need for Speed oyunu geliyor!

EA Games'ten gelen bilgiler, yeni Need for SPeed oyununun 31 Mart 2018 tarihine kadar PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda olacağı yönünde. Muhtemelen E3 2017'de gösterilecek, 2017 Sonbahar döneminde de çıkacaktır.

EA CEO'su Andrew Wilson, bu oyun hakkında özellikle "rekabetçi online oyun özelliklerinden" söz ediyor ve böylelikle oyunun multiplayer tarafının da güçlü olacağının sinyalleri veriliyor.

Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.