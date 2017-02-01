Super Mario Run, 78 milyonu gördü!

Geçtiğimiz yılın son ayında sadece iOS kullanıcıları için yayınlanan Super Mario Run oyunu, büyük ilgi görmüştü. Birkaç ay sonra Android için de çıkacağı açıklanan Nintendo'nun oyunu Super Mario Run'ın resmi rakamları paylaşıldı.

The Wall Street Journal'in haberine göre, Super Mario Run oyununu dünya genelinde şimdiye kadar 78 milyondan fazla kişi indirmiş. Bunun yanı sıra oyundaki kilitli içeriklere ulaşmak için para ödeyenlerin oranı ise %5'in üzerindeymiş. Oyunun ülkemizdeki fiyatının 26,99 TL olduğunu (şu anda 34,99 TL oldu) düşündüğümüzde bu rakamın oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Bunların yanı sıra Nintendo ise geride bıraktığımız çeyrekte 1.5 milyar dolar gelir elde etmeyi başarmış. Super Mario Run'ın bu konuda ciddi etkisini gören şirketin net karı ise 569 milyon dolar olmuş.