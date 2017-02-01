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, 78 milyonu gördü!

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 13:27 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 13:46
Etiketler:
nintendo Super Mario Run gelir kurumsal oyun indirme rakamı
Super Mario Run, 78 milyonu gördü!

'nun popüler mobil u 'ın güncel rakamları paylaşıldı.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz yılın son ayında sadece iOS kullanıcıları için yayınlanan Super Mario Run u, büyük ilgi görmüştü. Birkaç ay sonra Android için de çıkacağı açıklanan 'nun oyunu 'ın resmi rakamları paylaşıldı.

İlgili: Super Mario Run, Android'e ne zaman geliyor?

The Wall Street Journal'in haberine göre, Super Mario Run oyununu dünya genelinde şimdiye kadar 78 milyondan fazla kişi indirmiş. Bunun yanı sıra oyundaki kilitli içeriklere ulaşmak için para ödeyenlerin oranı ise %5'in üzerindeymiş. Oyunun ülkemizdeki fiyatının 26,99 TL olduğunu (şu anda 34,99 TL oldu) düşündüğümüzde bu rakamın oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz.

Bunların yanı sıra Nintendo ise geride bıraktığımız çeyrekte 1.5 milyar dolar elde etmeyi başarmış. Super Mario Run'ın bu konuda ciddi etkisini gören şirketin net karı ise 569 milyon dolar olmuş.
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