Splinter Cell filmi için adımlar atılıyor. Assassin's Creed gibi olmayacak

Film yolda, ama sanırız bu rol, Clooney'den daha genç bir aktöre verilecek.

Movieweb'teki habere göre Splinter Cell filminin senaryo yazım süreci tamamlandı ve oldukça uzun bir senaryodan söz ediliyor. Bu sebeple de senaryonun tekrar elden geçirilerek bazı bölümlerinin kırpılması söz konusu.

Daha önce gelen bilgilerde, Sam Fisher rolünü Tom Hardy'nin oynayacağı bildirilmişti.

Yetkililer, Splinter Cell'in beyazperdedeki kaderinin bir diğer Ubisoft oyun filmi Assassin's Creed gibi olmayacağını düşünüyor. Zira Assassin's Creed, kurgusal bir dünya üzerine hikayeler anlatan, büyük bütçeli bir yapımdı. Splinter Cell için bu tip ihtiyaçlar söz konusu değil. Sürükleyici bir senaryo ve dozunda aksiyonla seyirciler koltuklarına çivilenebilir.

Bu arada, filmin çekimlerinin bu sene itibarıyla başlaması ve tamamlanması hedefleniyor.