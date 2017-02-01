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i için adımlar atılıyor. gibi olmayacak

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 15:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 15:52
Etiketler:
Assassin's Creed oyun sinema film splinter cell ubisoft tom hardy
Splinter Cell filmi için adımlar atılıyor. Assassin's Creed gibi olmayacak

Yıllardır i yapılması istenen serileri arasında de vardır. Hatta Sam Fisher'ı hep George Clooney'in canlandırması istenmiştir.

Mahmut Saral

yolda, ama sanırız bu rol, Clooney'den daha genç bir aktöre verilecek.

Movieweb'teki habere göre Splinter Cell filminin senaryo yazım süreci tamamlandı ve oldukça uzun bir senaryodan söz ediliyor. Bu sebeple de senaryonun tekrar elden geçirilerek bazı bölümlerinin kırpılması söz konusu.

Daha önce gelen bilgilerde, Sam Fisher rolünü Tom Hardy'nin oynayacağı bildirilmişti.

Yetkililer, 'in beyazperdedeki kaderinin bir diğer Ubisoft filmi Assassin's Creed gibi olmayacağını düşünüyor. Zira , kurgusal bir dünya üzerine hikayeler anlatan, büyük bütçeli bir yapımdı. Splinter Cell için bu tip ihtiyaçlar söz konusu değil. Sürükleyici bir senaryo ve dozunda aksiyonla seyirciler koltuklarına çivilenebilir.

Bu arada, filmin çekimlerinin bu sene itibarıyla başlaması ve tamamlanması hedefleniyor.
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