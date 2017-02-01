Far Cry 5 mi geliyor?

Görünüşe göre Far Cry 5'in (İsmi böyle olmayabilir) gelişim süreci çoktan başladı ve bu yıl bitmeden, muhtemelen ekim-kasım gibi raflarda olması bekleniyor. Tahmin edilen çıkış platformları ise, PC, PlayStation 4 ve Xbox One.
Ünlü video oyun perakendecisi Gamestop, bir liste yayınladı ve bu listede Far Cry 5 ibaresi de dikkatlerden kaçmıyor. Hatta net bir çıkış tarihi de verilmiş: 26 Kasım 2017.
Bu bilgilerin ne derece doğru olduğunu yakında öğreneceğiz. Ubisoft, haziran ayında gerçekleştirilecek olan E3 2017'da bombayı patlatabilir.
Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız.
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