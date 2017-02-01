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mi geliyor?

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Giriş Tarihi: 01.02.2017, 15:58 Güncelleme Tarihi: 01.02.2017, 16:01
Etiketler:
ubisoft Far Cry 5 çıkış tarihi pc playstation 4 xbox one E3 2017
Far Cry 5 mi geliyor?

Acaba bu kez hangi çağa gidecek, nerelerde taban tepeceğiz?

Mahmut Saral

Görünüşe göre Far Cry 5'in (İsmi böyle olmayabilir) gelişim süreci çoktan başladı ve bu yıl bitmeden, muhtemelen ekim-kasım gibi raflarda olması bekleniyor. Tahmin edilen çıkış platformları ise, PC, PlayStation 4 ve Xbox One.

Ünlü video oyun perakendecisi Gamestop, bir liste yayınladı ve bu listede ibaresi de dikkatlerden kaçmıyor. Hatta net bir de verilmiş: 26 Kasım 2017.

Bu bilgilerin ne derece doğru olduğunu yakında öğreneceğiz. Ubisoft, haziran ayında gerçekleştirilecek olan E3 2017'da bombayı patlatabilir.

Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız.
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