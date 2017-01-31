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için kampanya başlatıldı

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 16:15 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 16:20
Etiketler:
sony playstation 4 PlayStation 4 Pro oyun çıkış tarihi imza kampanyası türkçe türkçe dublaj türkçe altyazı killzone Horizon Zero Dawn
Türkçe Horizon Zero Dawn için kampanya başlatıldı

Bakalım bu talepler karşısında PlayStation Türkiye ne diyecek?

Mahmut Saral

Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro konsolları için özel olarak hazırlanan Horizon:Zero Dawn, 1 Mart 2017 itibarıyla Avrupa'da raflarda yerini alacak.

Aksiyon RPG türündeki , Killzone serisiyle adından sıklıkla söz ettiren Guerilla Games tarafından geliştiriliyor ve Gaming Istanbul 2017'de de özel bir etkinliği düzenlenecek.

Bildiğiniz gibi PlayStation Türkiye, 'ye özel birçok oyunu Türkçe dublaj ve altyazı desteğiyle satışa sunabiliyor. İşte oyuncular da buradan yola çıkarak aynı uygulamanın için de yapılması talebinde bulunuyor.

Şu an bir dijital imza kampanyası düzenleniyor ve şimdiye kadar bin 500'ün üzerinde imza toplandı. Detaylara göz atmak ve imza için buraya tıklayabilirsiniz.

Bakalım bu istekler karşısında PlayStation Türkiye'nin tutumu ne olacak...

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