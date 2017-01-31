Türkçe Horizon Zero Dawn için kampanya başlatıldı

Sony'nin PlayStation 4 ve PlayStation 4 Pro konsolları için özel olarak hazırlanan Horizon:Zero Dawn, 1 Mart 2017 itibarıyla Avrupa'da raflarda yerini alacak.

Aksiyon RPG türündeki oyun, Killzone serisiyle adından sıklıkla söz ettiren Guerilla Games tarafından geliştiriliyor ve Gaming Istanbul 2017'de de özel bir etkinliği düzenlenecek.

Bildiğiniz gibi PlayStation Türkiye, Sony'ye özel birçok oyunu Türkçe dublaj ve altyazı desteğiyle satışa sunabiliyor. İşte oyuncular da buradan yola çıkarak aynı uygulamanın Horizon Zero Dawn için de yapılması talebinde bulunuyor.

Şu an bir dijital imza kampanyası düzenleniyor ve şimdiye kadar bin 500'ün üzerinde imza toplandı. Detaylara göz atmak ve imza için buraya tıklayabilirsiniz.

Bakalım bu istekler karşısında PlayStation Türkiye'nin tutumu ne olacak...