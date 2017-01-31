The Elder Scrolls Online: Morrowind duyuruldu, işte ilk videosu

Bugün oyun severler için iyi bir haberimiz var. Bethesda az önce The Elder Scrolls Online serisinin en son bölümü olan The Elder Scrolls Online: Morrowind'ı resmen duyurdu.

Yeni macera oyunu olan The Elder Scrolls Online: Morrowind'ın 6 Haziran'da satışa çıkacağı belirtildi. Macera dolu Vvardenfell adasında 30 saatten fazla hikaye sunan oyunda yeni bir oyuncu sınıfı ve ye PvP modu (Battlegrounds) bulunuyor.

Öte yandan ESO oyuncuları Morrowind versiyonu için ek 39.99 dolar ödemek zorunda kalacaklar. Yeni oyuncuların ödemeleri gereken ücret ise 59.99 dolar.

Ayrıca oyunun dijital ve fiziksel koleksiyon versiyonları da mevcut. Sırasıyla bunların fiyatları ise şu şekilde; 79.99 ve 99.99 dolar.

Ön siparişe sunulan oyun PS4, Xbox One, PC ve Mac için çıkacak. İşte oyunun ilk videosu;