Namco'nun kurucusu öldü. Pac-Man ve Tekken, öksüz kaldı

Japonya menşeli oyun ve eğlence şirketi Namco'nun Kurucusu Masaya Nakamura, geçtiğimiz gün 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aralık 1925'te doğan Nakamura, 1955 yılında Nakamura Manufacturing şirketini kurup, daha sonra 1977'de de firmanın ismini Namco olarak değiştirdi. 2006 yılında da Japon oyuncak firması Bandai ile yapılan ortaklık sonucunda Namco Bandai ortaya çıktı. Burada da Başkanlık görevini yürüttü.

Namco, video oyun tarihinin (özellikle arcade makineler zamanları) öncü firmalarından bir tanesi. Pac-Man ve Tekken markaları da dahil olmak üzere birçok önemli seriye sahip.

Nakamura'nın cenazesine sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılacağı bildirildi. Biz de kendisine, milyonlarca oyuncuya yaşattığı eğlenceli anlar için teşekkür ediyoruz.

Huzur içinde uyusun.