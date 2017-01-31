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'nun kurucusu öldü. Pac-Man ve , öksüz kaldı

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Giriş Tarihi: 31.01.2017, 10:25 Güncelleme Tarihi: 31.01.2017, 10:29
Etiketler:
namco Bandai tekken Pac Man oyun video oyun arcade oyunları Masaya Nakamura
Namco'nun kurucusu öldü. Pac-Man ve Tekken, öksüz kaldı

Video sektörünün gelişmesinde önemli katkıları vardı.

Mahmut Saral

Japonya menşeli ve eğlence şirketi Namco'nun Kurucusu Masaya Nakamura, geçtiğimiz gün 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Aralık 1925'te doğan Nakamura, 1955 yılında Nakamura Manufacturing şirketini kurup, daha sonra 1977'de de firmanın ismini Namco olarak değiştirdi. 2006 yılında da Japon oyuncak firması Bandai ile yapılan ortaklık sonucunda Namco Bandai ortaya çıktı. Burada da Başkanlık görevini yürüttü.

, tarihinin (özellikle arcade makineler zamanları) öncü firmalarından bir tanesi. Pac-Man ve Tekken markaları da dahil olmak üzere birçok önemli seriye sahip.

Nakamura'nın cenazesine sadece ailesi ve yakın arkadaşlarının katılacağı bildirildi. Biz de kendisine, milyonlarca oyuncuya yaşattığı eğlenceli anlar için teşekkür ediyoruz.

Huzur içinde uyusun.
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