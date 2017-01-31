Horizon Zero Dawn, Türkçe olmayacak. God of War'ı bekleyin!

Bugün yaptığımız bir haberimizde, Türk oyuncuların Horizon Zero Dawn için imza kampanyası başlattığından ve oyunu Türkçe olarak görmek istediklerinden söz etmiştik. Detaylar için tıklayın.

Yine gün içinde Sony'den aldığımız bir e-mail ise, maalesef oyunun Türkçe olarak gelmeyeceğini gösteriyor. PlayStation Türkiye, yüksek maliyetler sebebiyle bu oyunda Türkçe çalışmalar yapmayacak, ama önümüzdeki dönemde çıkacak birçok exclusive oyunda Türkçe desteğinin olacağı müjdesini de şimdiden veriyorlar.

Bir de tahmin: PlayStation Türkiye, muhtemelen Türkçe dublaj bütçesini yeni God of War oyununa saklıyor. Zira God of War serisi, Türkiye'de en çok satılan oyun serileri arasında yer alıyor.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.