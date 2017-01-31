Fallout New Vegas 2 söylentileri var

Fraghero sitesinde yer alan bilgiler, Fallout New Vegas 2'nin E3 2017'de resmen tanıtılabileceği yönünde. Geliştirici ekip olarak da Obsidian Entertainment'tan söz ediliyor. Zira bu stüdyo, 2010 yılında çıkan Fallout New Vegas'ı geliştirmişti.

Stüdyonun takvimine baktığımızda, 2018 yılında PC için çıkarılmak üzere Pillars of Eternity II: Deadfire isimli RPG oyunu üzerinde çalıştığını görüyoruz.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.