Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk hasılat rakamı geldi

Resident Evil serisinin beyazperdedeki macerası sona eriyor. Capcom'un ünlü video oyun serisinden sinemaya aktarılan serinin son halkası Resident Evil: The Final Chapter, 27 Ocak itibarıyla vizyonda yerini aldı ve ilk hafta sonu hasılat rakamı geldi.

R derecelendirilmesi bulunan ve 40 milyon dolar çekim bütçesi bulunan film, ilk 3 gün toplamında 78 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

Diğer Resident Evil filmlerinde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Paul W.S. Anderson yer alıyor. Başrolde de Milla Jovovich var.