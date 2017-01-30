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: 'ın ilk hasılat rakamı geldi

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 17:21 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 17:25
Etiketler:
resident evil sinema film The Final Chapter capcom milla jovovich
Resident Evil: The Final Chapter'ın ilk hasılat rakamı geldi

Bu kez her şeyi bitirmek için her şeyin başladığı yere dönüyoruz.

Mahmut Saral

Resident Evil serisinin beyazperdedeki macerası sona eriyor. Capcom'un ünlü video oyun serisinden ya aktarılan serinin son halkası Resident Evil: The Final Chapter, 27 Ocak itibarıyla vizyonda yerini aldı ve ilk hafta sonu hasılat rakamı geldi.

R derecelendirilmesi bulunan ve 40 milyon dolar çekim bütçesi bulunan , ilk 3 gün toplamında 78 milyon doların üzerinde hasılat elde etti.

Diğer filmlerinde olduğu gibi bu filmde de yönetmen koltuğunda Paul W.S. Anderson yer alıyor. Başrolde de Milla Jovovich var.

Resident Evil 7'nin satışları iyi gidiyor
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