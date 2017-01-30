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Kitabı, Türkiye'nin katkılarıyla şubat ayında satışta

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Giriş Tarihi: 30.01.2017, 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2017, 16:10
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Doom Kitabı, AMD Türkiye'nin katkılarıyla şubat ayında satışta

Türkiye'de ilk kez böyle bir kitap hazırlanıyor, Türkiye de destek veriyor!

id Software'ın efsane FPS serisi Doom'u temel alarak hazırlanan "Doom Kitabı", AMD Türkiye'nin katkılarıyla şubat ayında satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda basılan kitap, http://doomkitabi.blogspot.com.tr/ adresi üzerinden satılacak.

Kitabın fiyatı 20 lira, kargo ise ücretsiz!

Mahmut Saral tarafından hazırlanan Kitabı, Doom serisi hakkında bir "Türkçe kaynak kitap" olma amacı taşıyor. Daha önce ülkemizde böyle bir çalışma yapılmamıştı. Bakalım kitaba oyuncuların ilgisi nasıl olacak...
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