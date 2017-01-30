Doom Kitabı, AMD Türkiye'nin katkılarıyla şubat ayında satışta

id Software'ın efsane FPS serisi Doom'u temel alarak hazırlanan "Doom Kitabı", AMD Türkiye'nin katkılarıyla şubat ayında satışa sunuluyor.

Sınırlı sayıda basılan kitap, http://doomkitabi.blogspot.com.tr/ adresi üzerinden satılacak.

Kitabın fiyatı 20 lira, kargo ise ücretsiz!

Mahmut Saral tarafından hazırlanan Doom Kitabı, Doom serisi hakkında bir "Türkçe kaynak kitap" olma amacı taşıyor. Daha önce ülkemizde böyle bir çalışma yapılmamıştı. Bakalım kitaba oyuncuların ilgisi nasıl olacak...