Yeni Conan muhteşem görünüyor

Hasan Uğur Nayır

Conan Exiles üstünde uzun zamandır konuşulan oyunlardan biri. Grafikleri, oynanışı, konusu ve dünyası ile dikkat çekiyor. Funcom, yaptığı açıklamalarda her seferinde geçmiş tecrübelerini en iyi şekilde bu oyuna aktardığını belirtiyor.

Keşfedilecek devasa dünya sunan Conan Exiles'ın 50 dakikalık oynanış videosu yayınlandı. Bu videodan oynanış mekaniklerine, grafiklere ve daha birçok detaya göz atabilirsiniz.

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