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Yeni muhteşem görünüyor

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 17:22 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 17:27
Etiketler:
conan Conan Exiles oynanış video funcom oyun
Yeni Conan muhteşem görünüyor

Uzun zamandır geliştirme aşamasında olan dan muhteşem bir su yayınlandı.

Hasan Uğur Nayır

Exiles üstünde uzun zamandır konuşulan lardan biri. Grafikleri, ı, konusu ve dünyası ile dikkat çekiyor. , yaptığı açıklamalarda her seferinde geçmiş tecrübelerini en iyi şekilde bu oyuna aktardığını belirtiyor.

Keşfedilecek devasa dünya sunan 'ın 50 dakikalık oynanış su yayınlandı. Bu videodan oynanış mekaniklerine, grafiklere ve daha birçok detaya göz atabilirsiniz.

Videoda sorun çıkarsa buraya tıklamayı ihmal etmeyin.

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