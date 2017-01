Fenerbahçe-Galatasaray e-spor mücadelesi nasıl canlı izlenir?

Bugün ülkemizde e-spor adına çok önemli bir gün. 100 yılı aşkın süredir sporun birçok alanında rekabet içerisinde olan Fenerbahçe ve Galatasaray bugün League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde karşı karşıya geliyorlar. Bu da ezeli rakiplerin e-spor adı altında ilk mücadeleleri olacak.

Öğleden sonra 16:00'da başlayacak olan mücadeleyi ise internet üzerinden canlı izlemek mümkün.

1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Esports karşılaşması, League of Legends'ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Bugünün programı şu şekilde;

Oyunfor.CREW vs Dark Passage.BKM Express - 14.00

Galatasaray Esports vs 1907 Fenerbahçe Espor - 16.00

Galakticos vs SuperMassive eSports - 18.00

Nasıl izlenir?

İsteyenler LoL TV'nin Youtube hesabı üzerinden bu mücadeleyi canlı izleyebilir. Ya da isteyenler bu adres ile Twitch üzerinden de mücadeleyi izleyebilir.