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- e-spor mücadelesi nasıl nir?

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Giriş Tarihi: 29.01.2017, 11:40 Güncelleme Tarihi: 29.01.2017, 11:51
Etiketler:
canlı izle eSpor lol League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi fenerbahçe galatasaray 1907 Fenerbahçe Espor Galatasaray Esports
Fenerbahçe-Galatasaray e-spor mücadelesi nasıl canlı izlenir?

1907 - Esports karşılaşmasını internet üzerinden yebilirsiniz. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Bugün ülkemizde e-spor adına çok önemli bir gün. 100 yılı aşkın süredir sporun birçok alanında rekabet içerisinde olan ve bugün League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'nde karşı karşıya geliyorlar. Bu da ezeli rakiplerin e-spor adı altında ilk mücadeleleri olacak.

Öğleden sonra 16:00'da başlayacak olan mücadeleyi ise internet üzerinden canlı izlemek mümkün.

1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Esports karşılaşması, League of Legends'ın Twitch ve YouTube kanalları ile TV'den canlı olarak yayınlanacak.

Bugünün programı şu şekilde;

Oyunfor.CREW vs Dark Passage.BKM Express - 14.00
Galatasaray ts vs - 16.00
Galakticos vs SuperMassive eSports - 18.00

Nasıl izlenir?

İsteyenler LoL TV'nin Youtube hesabı üzerinden bu mücadeleyi yebilir. Ya da isteyenler bu adres ile Twitch üzerinden de mücadeleyi izleyebilir.
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