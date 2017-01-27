Resident Evil 7 Biohazard grafik karşılaştırması: PC, PS4, XONE

Capcom'un hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 7, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini aldı. Oyun için gelen ilk tepkiler, genellikle olumlu ve yapımın gerçekten korkutucu olduğu yönünde.

Peki, bu oyun en iyi görselliği hangi platformda sunuyor?

IGN sitesi, Resident Evil 7'nin PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinden alınmış videoları yanyana getirerek bir karşılaştırma videosu hazırlamış. Buraya tıklayarak da izleyebilirsiniz.

Resident Evil 7'nin incelemesi yakında sitemizde olacak. Ayrıca, PlayStation VR ile olan Resident Evil 7 deneyimimizi de sizlerle paylaşacağız. Siz yine de bu oyunu merak ediyorsanız pek vakit kaybetmeyin.

İyi seyirler.