| Üye ol | 27 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

grafik sı: , PS4, XONE

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 27.01.2017, 10:58 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 11:05
Etiketler:
resident evil 7 grafik kalitesi karşılaştırma biohazard capcom pc playstation 4 xbox one inceleme puan not
Resident Evil 7 Biohazard grafik karşılaştırması: PC, PS4, XONE

platformu konsollara karşı üstünlük kurmuşa benziyor.

Mahmut Saral

Capcom'un hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 7, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini aldı. Oyun için gelen ilk tepkiler, genellikle olumlu ve yapımın gerçekten korkutucu olduğu yönünde.

Peki, bu oyun en iyi görselliği hangi platformda sunuyor?

IGN sitesi, 'nin PC, PlayStation 4 ve Xbox One sürümlerinden alınmış videoları yanyana getirerek bir karşılaştırma videosu hazırlamış. Buraya tıklayarak da izleyebilirsiniz.

Resident Evil 7'nin incelemesi yakında sitemizde olacak. Ayrıca, PlayStation VR ile olan Resident Evil 7 deneyimimizi de sizlerle paylaşacağız. Siz yine de bu oyunu merak ediyorsanız pek vakit kaybetmeyin.

İyi seyirler.

Sony PlayStation VR inceleme
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3278
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın