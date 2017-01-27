QuakeCon 2017'nin tarihi ve mekan bilgileri duyuruldu

QuakeCon 2017, 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Dallas'taki Gaylord Texan Resort and Convention Center'da gerçekleştirilecek. Bu sene 22. kez gerçekleştirilecek olan etkinlik, Kuzey Amerika'nın en büyük LAN oyun partisi unvanına sahip.

Bu seneki QuakeCon'da yapılacak etkinlik ve duyuruların listesi henüz belirlenmedi. Ama akıllara gelen ilk oyun, PC'ye özel olarak hazırlanan Quake Champions olacaktır. Tamamen online tabanlı bu oyun ile id, elektronik sporlar tarafında daha iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.