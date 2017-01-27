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2017'nin tarihi ve mekan bilgileri duyuruldu

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 16:26 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 16:31
Etiketler:
QuakeCon QuakeCon 2017 Quake Champions id software lan oyun Dallas
QuakeCon 2017'nin tarihi ve mekan bilgileri duyuruldu

'ın her yıl geleneksel olarak düzenlediği video etkinliği 2017 hakkında ilk bilgiler geldi.

Mahmut Saral

QuakeCon 2017, 24-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Dallas'taki Gaylord Texan Resort and Convention Center'da gerçekleştirilecek. Bu sene 22. kez gerçekleştirilecek o etkinlik, Kuzey Amerika'nın en büyük LAN oyun partisi unvanına sahip.

Bu seneki 'da yapılacak etkinlik ve duyuruların listesi henüz belirlenmedi. Ama akıllara gelen ilk , PC'ye özel olarak hazırlanan Quake Champions olacaktır. Tamamen online tabanlı bu oyun ile id, elektronik sporlar tarafında daha iddialı bir konuma gelmek istiyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

İlk detaylar: Quake Champions (PC)
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