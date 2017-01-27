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Kimseye söz vermeyin. si var. Hem de canlı yayın!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 17:16 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 17:23
Etiketler:
fenerbahçe galatasaray eSpor derbi League of Legends oyun twitch youtube futbol
Kimseye söz vermeyin. Fenerbahçe – Galatasaray derbisi var. Hem de canlı yayın!

İki takım ilk kez karşı karşıya gelecek. Sonuç merakla bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray, League of Legends'da ilk kez kozlarını paylaşmak üzere 2017 Şampiyonluk Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

29 Ocak Pazar günü, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports takımları, tarihlerinde ilk kez arenasında rakip olarak mücadele edecek.

Başta olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen ve ezeli rekabeti League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne de taşınıyor.

1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Esports karşılaşması, 'ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak.
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