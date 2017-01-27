Kimseye söz vermeyin. Fenerbahçe – Galatasaray derbisi var. Hem de canlı yayın!

Fenerbahçe ve Galatasaray, League of Legends'da ilk kez kozlarını paylaşmak üzere 2017 Şampiyonluk Ligi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

29 Ocak Pazar günü, saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada, 1907 Fenerbahçe Espor ve Galatasaray Esports takımları, tarihlerinde ilk kez espor arenasında rakip olarak mücadele edecek.

Başta futbol olmak üzere birçok branşta yıllardır süregelen Fenerbahçe ve Galatasaray ezeli rekabeti League of Legends 2017 Türkiye Şampiyonluk Ligi'ne de taşınıyor.

1907 Fenerbahçe Espor - Galatasaray Esports karşılaşması, League of Legends'ın Twitch ve YouTube kanalları ile LoL TV'den canlı olarak yayınlanacak.