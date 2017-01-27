Blizzard ve Nvidia, Gaming İstanbul 2017 Fuarı’na damga vuracak!

Türkiye'nin en büyük Overwatch turnuvası, Nvidia ve Blizzard'ın katkılarıyla Gaming Istanbul Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

2-5 Şubat tarihleri arasında Gaming Istanbul Fuarı'nda Overwatch turnuvası gerçekleştirilecek. Nvidia ve Blizzard destekli bu turnuvada toplam 24 bin TL değerinde ödül dağıtılacak. Bunun 10 bin lirası nakit para olarak sunulacak.

GeForce Cup'ta "Her gün 1 turnuva" mottosu

Team NVIDIA Türkiye Twitch kanalında, fuar alanından her gün canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Böylelikle turnuvaları ve sohbetleri bilgisayarınızdan da takip edebileceksiniz.

Her günün finalinde seçilecek En Değerli Oyuncu (MVP); Corsair Gaming ve MSI'dan verilecek donanım ödüllerine sahip olacak. Bunun yanısıra turnuvaya katılan her oyuncu Blizzard'dan özel kol bandı hediyesi sahibi olacak.

GeForce Cup Overwatch Turnuvası hakkında detaylı bilgiyi www.geforce-cup.com adresinden alabilirsiniz.

Turnuvanın yayını www.twitch.tv/nvidiaturkiye kanalından gerçekleştirilecek.

Önemli not: Blizzard ekibi etkinlikte olmayacak!

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sohbetlerde bir yanlış anlaşılma var. O da, "Blizzard geliştirici ekibinden bazı kişilerin Türkiye'ye gelip organizasyona katılacağı" yönünde. Bu söylemler gerçeği yansıtmıyor. Nvidia, GIST 2017 fuar alanında aynı zamanda Blizzard'ı da temsil etmiş olacak.