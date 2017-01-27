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ve Nvidia, ı’na damga vuracak!

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 11:46 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 12:03
Etiketler:
NVIDIA GIST 2017 Gaming İstanbul 2017 oyun fuar turnuva geforce overwatch blizzard türkiye GeForce Cup Overwatch Turnuvası turnuva hediye ödül para ödülü
Blizzard ve Nvidia, Gaming İstanbul 2017 Fuarı’na damga vuracak!

'ın son bombası 'da hünerlerinizi sergilemeye hazır mısınız?

Türkiye'nin en büyük Overwatch turnuvası, Nvidia ve Blizzard'ın katkılarıyla Gaming Istanbul Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

2-5 Şubat tarihleri arasında Gaming Istanbul Fuarı'nda sı gerçekleştirilecek. Nvidia ve destekli bu da toplam 24 bin TL değerinde dağıtılacak. Bunun 10 bin lirası nakit para olarak sunulacak.

GeForce Cup'ta "Her gün 1 turnuva" mottosu

Team NVIDIA Türkiye Twitch kanalında, alanından her gün canlı yayınlar gerçekleştirilecek. Böylelikle turnuvaları ve sohbetleri bilgisayarınızdan da takip edebileceksiniz.

Her günün finalinde seçilecek En Değerli Oyuncu (MVP); Corsair Gaming ve MSI'dan verilecek donanım ödüllerine sahip olacak. Bunun yanısıra turnuvaya katılan her cu Blizzard'dan özel kol bandı hediyesi sahibi olacak.

GeForce Cup Overwatch Turnuvası hakkında detaylı bilgiyi www.geforce-cup.com adresinden alabilirsiniz.

Turnuvanın yayını www.twitch.tv/nvidiaturkiye kanalından gerçekleştirilecek.

Önemli not: Blizzard ekibi etkinlikte olmayacak!

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen sohbetlerde bir yanlış anlaşılma var. O da, "Blizzard geliştirici ekibinden bazı kişilerin Türkiye'ye gelip organizasyona katılacağı" yönünde. Bu söylemler gerçeği yansıtmıyor. Nvidia, GIST 2017 fuar alanında aynı zamanda Blizzard'ı da temsil etmiş olacak.
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