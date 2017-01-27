Battlefield 1 ve Titanfall 2 kaç milyon satıldı?

Battlefield 1 ve Titanfall 2, son dönemin popüler FPS oyunları arasında. EA Games, henüz bu oyunlarla ilgili net bir satış rakamı bilgisi paylaşmadı, ancak analistlerin bazı tahminleri var.

Wall Street'ten Morgan Stanley'in belirttiğine göre Battlefield 1, şimdiye kadar 15 milyon satış rakamına ulaştı bile. Titanfall 2 ise, 4 milyon adet satıldı.

İki oyun da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için raflarda bulunuyor. Tabii Türkiye tarafından bakacak olursak, Osmanlı Devleti'nin varlığı ve Türkçe dil desteğinin de katkılarıyla Battlefield 1'in ülkemizde daha popüler olduğunu söyleyebiliriz.