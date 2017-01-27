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ve kaç milyon satıldı?

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Giriş Tarihi: 27.01.2017, 11:28 Güncelleme Tarihi: 27.01.2017, 11:34
Etiketler:
Battlefield 1 ea games Titanfall 2 satışlar satış rakamı türkçe fps osmanlı devleti türkiye
Battlefield 1 ve Titanfall 2 kaç milyon satıldı?

Biri uzak geçmişte, diğeri de uzak gelecekte geçiyor denebilir...

Mahmut Saral

Battlefield 1 ve Titanfall 2, son dönemin popüler FPS oyunları arasında. EA Games, henüz bu oyunlarla ilgili net bir bilgisi paylaşmadı, ancak analistlerin bazı tahminleri var.

Wall Street'ten Morgan Stanley'in belirttiğine göre , şimdiye kadar 15 milyon satış rakamına ulaştı bile. ise, 4 milyon adet satıldı.

İki oyun da PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları için raflarda bulunuyor. Tabii Türkiye tarafından bakacak olursak, Osmanlı Devleti'nin varlığı ve Türkçe dil desteğinin de katkılarıyla Battlefield 1'in ülkemizde daha popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Kısa '1' Battlefield '1'i oynayamama hikayesi
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