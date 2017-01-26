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'yi ile oynamalısınız. Tabii kalbiniz yoksa

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Giriş Tarihi: 26.01.2017, 15:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 15:09
Etiketler:
resident evil 7 Capcom VR PlayStation VR oyun
Resident Evil 7'yi PlayStation VR ile oynamalısınız. Tabii kalbiniz yoksa

Tam kafanıza doğru ucu çivilerle süslü kocaman bir sopanın geldiğini düşünün...

Mahmut Saral

Capcom'un yeni hayatta kalma korku u Resident Evil 7, kısa süre önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini aldı. 7 numaralı oyunun gayet korkutucu bir atmosferi olduğu belirtilirken, eğer imkan varsa PlayStation VR ile deneyimlenmesi gerektiği de bildiriliyor. Böylelikle gerilim ve korku seviyesi daha da yükseliyor.

Resident Evil 7'nin ilk inceleme notları geldi

İyi seyirler.
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