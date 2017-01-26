Resident Evil 7'yi PlayStation VR ile oynamalısınız. Tabii kalbiniz yoksa

Capcom'un yeni hayatta kalma korku oyunu Resident Evil 7, kısa süre önce PC, PlayStation 4 ve Xbox One için raflarda yerini aldı. 7 numaralı oyunun gayet korkutucu bir atmosferi olduğu belirtilirken, eğer imkan varsa PlayStation VR ile deneyimlenmesi gerektiği de bildiriliyor. Böylelikle gerilim ve korku seviyesi daha da yükseliyor.

Resident Evil 7'nin ilk inceleme notları geldi

İyi seyirler.