Efsane film Apocalypse Now'ın oyunu geliyor. Hem de Francis Ford Coppola'dan!

Sinema tarihinin en önemli filmlerinden kabul edilen Apocalypse Now (Kıyamet), yakında bir video oyunu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Hem de yönetmeninin ellerinden.

Apocalypse Now, Francis Ford Coppola tarafından yönetilmiş, ayrıca senaryo yazım sürecinde John Milius ile birlikte hareket etmişti. 1979'da gösterime giren film, en iyi sinematografi ve en iyi ses efektleri dallarında 2 Oscar Ödülü'ne layık görülmüştü. Şimdi de gelelim oyun için ilk detaylara.

Apocalypse Now oyunu için bir Kickstarter projesi başlatıldı ve hedef olarak 900 bin dolar belirlendi. Sayfaya buraya tıklayarak ulaşabilir, oyuna dair ilk görüntülere, Coppola'nın sesli yorumlarına ve daha fazlasına erişebilirsiniz.

Apocalypse Now, sürükleyici ve korkutucu bir RPG oyunu olarak tasarlanıyor. Tabii ki Coppola önderliğinde. Tahmin edeceğiniz üzere, hem filmde gördüğünüz sahnelerle hem de "Acaba şöyle olsaydı nasıl olurdu?" diye kafanızda kurduğunuz birçok sahneyle karşılaşacaksınız.

2020 yılında çıkması beklenen oyunun geliştirici kadrosunda Fallout: New Vegas, Wasteland 2, Far Cry gibi oyunlar ve birçok RPG oyununda çalışmış tecrübeli isimler bulunuyor. Oyun, diğer birçok RPG'deki gibi diyalog bazlı olarak değil, davranış bazlı olarak ilerleyişte değişiklikler gösterecek.

Bakalım bizi nasıl bir oyun bekliyor...