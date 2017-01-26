| Üye ol | 26 Ocak 2017,Perş
  • kategori seçin
  • ara

'ın tarihini anlatan video

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 26.01.2017, 11:37 Güncelleme Tarihi: 26.01.2017, 11:48
Etiketler:
valve counter strike Counter Strike tarihi oyun fps
Counter Strike'ın tarihini anlatan video

Adını efsaneler arasına yazdıran unun kısa bir tarihçesi tadında yeni bir video yayınlandı.

Emre Çetinkaya

1990'lıların çocukluğunun en popüler larından olan Half-Life: Counter-Strike, aslına bakarsanız şu andaki çocukların da hala en çok oynadığı oyunların başında geliyor. Şu anda Corporation tarafından geliştirilen oyun, birinci şahıs nişancı türünde taktiksel bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

1999 yılında ilk kez geliştirilmeye başlanan oyun, hala geliştiriliyor ve şu günlerde Counter-Strike: Global Offensive oyunu FPS aksiyon severlerin vazgeçemediği oyunlardan.

Son olarak Valve, resmi Youtube kanalı üzerinden "Counter-Strike: Kısa bir tarihçe" adında video yayınladı. Videoda 'ın geçmişine ve gününe gidilmiş.

Peki siz Counter Strike'ı ne derece oynardınız?

İşte o video;
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3275
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın