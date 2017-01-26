Counter Strike'ın tarihini anlatan video

1990'lıların çocukluğunun en popüler oyunlarından olan Half-Life: Counter-Strike, aslına bakarsanız şu andaki çocukların da hala en çok oynadığı oyunların başında geliyor. Şu anda Valve Corporation tarafından geliştirilen oyun, birinci şahıs nişancı türünde taktiksel bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

1999 yılında ilk kez geliştirilmeye başlanan oyun, hala geliştiriliyor ve şu günlerde Counter-Strike: Global Offensive oyunu FPS aksiyon severlerin vazgeçemediği oyunlardan.

Son olarak Valve, resmi Youtube kanalı üzerinden "Counter-Strike: Kısa bir tarihçe" adında video yayınladı. Videoda Counter Strike'ın geçmişine ve gününe gidilmiş.

Peki siz Counter Strike'ı ne derece oynardınız?

İşte o video;