Aynı anda hem en çok istenen hem de en çok nefret edilen olmayı başardı

Infinity Ward tarafından geliştirilen Call of Duty Infinite Warfare, deyim yerindeyse oyuncuları ikiye böldü denebilir. Uzay temalı ve haliyle tonla bilim kurgu elementi barındıran yapım, "görsel kalite, senaryo anlatımı ve sürekli kendini tekrar eden oyun yapısı" gibi sebeplerle pek sevilmemişti.

Metacritic'e baktığımızda, oyunun en yüksek inceleme not ortalamasının 78 olduğunu görüyoruz (Xbox One versiyonu), ki bir Call of Duty oyunu için düşük bir ortalama bu. Öte yandan, Infinite Warfare, geçtiğimiz 2016 yılında Amerika'da en çok satılan oyun olmayı başardı.

İşte NPD verilerine göre 2016 yılında Amerika'da en çok satılan 10 oyun:

1. Call of Duty: Infinite Warfare (PC, PS4, Xbox One)

2. Battlefield 1 (PC, PS4, Xbox One)

3. The Division (PC, PS4, Xbox One)

4. NBA 2K17 (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)

5. Madden NFL 17 (PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)

6. Grand Theft Auto 5 (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)

7. Overwatch (PC, PS4, Xbox One)

8. Call of Duty: Black Ops 3 (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)

9. FIFA 17 (PC, PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One)

10. Final Fantasy 15 (PS4, Xbox One)