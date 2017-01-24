Yeni Tomb Raider'ın çekimleri Güney Afrika'da başladı

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, yeni bir Tomb Raider filminin yolda olduğundan söz etmiştik. 2013 yılında çıkan oyunu temel alması beklenen, dolayısıyla seriye yeni bir soluk getirmesi muhtemel olan filmin çekimleri başladı. Çekimler için ilk olarak Güney Afrika tercih edildi. Tahmin edeceğiniz üzere video oyun serisindeki o macera, tehlike ve heyecan dolu atmosfer aynen beyazperdeye de aktarılmak isteniyor.

Ve bu da setten gelen ilk fotoğraf.

Film, 16 Mart 2018 itibarıyla vizyonda olacak.

Yeni Tomb Raider hakkında bilgiler oldukça paylaşacağız.