| Üye ol | 24 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

Yeni 'ın çekimleri 'da başladı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.01.2017, 15:44 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 15:49
Etiketler:
lara croft sinema film oyun tomb raider güney afrika çıkış tarihi gösterim tarihi vizyon tarihi
Yeni Tomb Raider'ın çekimleri Güney Afrika'da başladı

serisi gibi serisi de işe baştan başlıyor.

Mahmut Saral

Bir süre önce yaptığımız haberimizde, yeni bir Tomb Raider filminin yolda olduğundan söz etmiştik. 2013 yılında çıkan u temel alması beklenen, dolayısıyla seriye yeni bir soluk getirmesi muhtemel olan in çekimleri başladı. Çekimler için ilk olarak Güney Afrika tercih edildi. Tahmin edeceğiniz üzere video oyun serisindeki o macera, tehlike ve heyecan dolu atmosfer aynen beyazperdeye de aktarılmak isteniyor.

Ve bu da setten gelen ilk fotoğraf.

Film, 16 Mart 2018 itibarıyla vizyonda olacak.

Yeni hakkında bilgiler oldukça paylaşacağız.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3268
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın