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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 21:24 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 21:35
Etiketler:
Niantic Pokemon Go mobil oyun güney kore yayınlandı
Pokemon Go şimdi de Güney Kore'de yayınlandı!

Geçen yılın en popüler u , ülke ülke yayınlanmaya devam ediyor.

Emre Çetinkaya

Geçen yılın en popüler u olan Pokemon Go, hala birçok ülkede resmi olarak yayınlanmadı. Ülkemiz de bu ülkeler arasında yer alıyor. Ancak görünüşe göre 'yu hala ülke ülke yayınlamaya devam ediyor.

İlgili: Çin de Pokemon GO'yu yasaklayacak

Resmi Pokemon Go hesabından yapılan açıklamaya göre, rekortmen oyun bugün Güney Kore'de . Niantic, kısa bir süre öncesinde de Hindistan'da yayınlanmıştı. Oyunun 'de bu denli gecikmesine sebep olarak ise yasal nedenler gösteriliyor.

Öte yandan ne yazık ki hala Pokemon Go'nun Türkiye'de ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Beklemeye devam ediyoruz.
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