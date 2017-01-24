Pokemon Go şimdi de Güney Kore'de yayınlandı!

Geçen yılın en popüler mobil oyunu olan Pokemon Go, hala birçok ülkede resmi olarak yayınlanmadı. Ülkemiz de bu ülkeler arasında yer alıyor. Ancak görünüşe göre Pokemon Go'yu hala ülke ülke yayınlamaya devam ediyor.

Resmi Pokemon Go hesabından yapılan açıklamaya göre, rekortmen oyun bugün Güney Kore'de yayınlandı. Niantic, kısa bir süre öncesinde de Hindistan'da yayınlanmıştı. Oyunun Güney Kore'de bu denli gecikmesine sebep olarak ise yasal nedenler gösteriliyor.

Öte yandan ne yazık ki hala Pokemon Go'nun Türkiye'de ne zaman yayınlanacağı ile ilgili bir bilgi mevcut değil. Beklemeye devam ediyoruz.