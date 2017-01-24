Kadın oyuncular en çok ne tür oyunlar oynuyor?

Quantic Foundry firması, dünya çapında 270 binden fazla kadın oyuncunun görüşlerini aldı. Kadın oyuncuların en çok tercih ettiği oyun türleri sıralamasının zirvesinde, %69'luk oranla Match 3 ve Family/Farm Sim türleri yer alıyor. Yani Candy Crush Saga ve Tetris gibi oyunlar.

Üçüncü sırada %42'lik oranla basit bulmacalar, dördüncü sırada da %41'lik oranla atmosferik keşif oyun türü dikkat çekiyor.

Kadın oyuncuların en az tercih ettiği oyun türleri ise, FPS, yarış oyunları, taktik shooter'lar ve spor oyunları olarak belirlendi. Detayları aşağıda da görebilirsiniz.