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en çok ne tür oyunlar oynuyor?

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 16:34 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 16:41
Etiketler:
Quantic Foundry fps yarış oyunu spor oyunu puzzle bulmaca araştırma kadın oyuncular
Kadın oyuncular en çok ne tür oyunlar oynuyor?

için en önemlileri hangileri?

Mahmut Saral

Quantic Foundry firması, dünya çapında 270 binden fazla kadın oyuncunun görüşlerini aldı. ın en çok tercih ettiği oyun türleri sıralamasının zirvesinde, %69'luk oranla Match 3 ve Family/Farm Sim türleri yer alıyor. Yani Candy Crush Saga ve Tetris gibi oyunlar.

Üçüncü sırada %42'lik oranla basit bulmacalar, dördüncü sırada da %41'lik oranla atmosferik keşif oyun türü dikkat çekiyor.

Kadın oyuncuların en az tercih ettiği oyun türleri ise, FPS, yarış oyunları, taktik shooter'lar ve spor oyunları olarak belirlendi. Detayları aşağıda da görebilirsiniz.

Kadınlar oyunlarda bitirme ve fantezi tercih ederken, erkekler de rekabet ve yıkım istiyor
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