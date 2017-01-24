Brezilya futbol efsanesi Ronaldo, spora geri dönüyor!

Bir zamanlar aktif futbolun en iyisi denildiğinde akıllara Brezilyalı efsane forvet Ronaldo gelirdi.
Yeşil sahalara veda edeli uzun süre olan Ronaldo, görünüşe göre E-Spor organizasyonlarına verdiği destekle bir nevi spora geri dönmüş.
Ronaldo, yakın bir zamanda Brezilyalı League of Legends E-Spor takımı CNB'nin ortaklarından biri oldu.
Ronaldo'nun destek verdiği CNB takımı, geçtiğimiz sene büyük sıçrama gerçekleştirerek sezonu 2. sırada bitirmişti. Bundan sonrasında takımın daha da iddialı konuma gelmesi hedefleniyor.
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