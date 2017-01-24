Brezilya futbol efsanesi Ronaldo, spora geri dönüyor!

Bir zamanlar aktif futbolun en iyisi denildiğinde akıllara Brezilyalı efsane forvet Ronaldo gelirdi.

Yeşil sahalara veda edeli uzun süre olan Ronaldo, görünüşe göre E-Spor organizasyonlarına verdiği destekle bir nevi spora geri dönmüş.

Ronaldo, yakın bir zamanda Brezilyalı League of Legends E-Spor takımı CNB'nin ortaklarından biri oldu.

Ronaldo'nun destek verdiği CNB takımı, geçtiğimiz sene büyük sıçrama gerçekleştirerek sezonu 2. sırada bitirmişti. Bundan sonrasında takımın daha da iddialı konuma gelmesi hedefleniyor.