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Brezilya futbol efsanesi , spora geri dönüyor!

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Giriş Tarihi: 24.01.2017, 14:27 Güncelleme Tarihi: 24.01.2017, 15:38
Etiketler:
ronaldo E Spor CNB League of Legends
Brezilya futbol efsanesi Ronaldo, spora geri dönüyor!

O da seviyormuş...

Mahmut Saral

Bir zamanlar aktif futbolun en iyisi denildiğinde akıllara Brezilyalı efsane forvet Ronaldo gelirdi.

Yeşil sahalara veda edeli uzun süre olan , görünüşe göre E-Spor organizasyonlarına verdiği destekle bir nevi spora geri dönmüş.

Ronaldo, yakın bir zamanda Brezilyalı League of Legends E-Spor takımı CNB'nin ortaklarından biri oldu.

Ronaldo'nun destek verdiği takımı, geçtiğimiz sene büyük sıçrama gerçekleştirerek sezonu 2. sırada bitirmişti. Bundan sonrasında takımın daha da iddialı konuma gelmesi hedefleniyor.
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