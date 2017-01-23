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Çıkalı yıllar olmasına rağmen GTA V şov sürüyor!

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Giriş Tarihi: 23.01.2017, 17:35 Güncelleme Tarihi: 23.01.2017, 17:41
Etiketler:
rockstar games gta 5
Çıkalı yıllar olmasına rağmen GTA V şov sürüyor!

İşte en çok satan oyunlar.

Mahmut Saral

GFK Chart Track verilerine göre 21 Ocak 2017 itibarıyla Birleşik Krallık'ta en çok satılan 10 oyun belli oldu. Listenin zirvesinde, geçtiğimiz hafta da liderlik koltuğunda oturan GTA 5 yer aldı. Bu arada, 'in ilk olarak 2013 yılının sonlarına doğru PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıktığını belirtelim. Bunca yıla ve bunca yeni oyuna rağmen hala birinci sırada yer alması gerçekten büyük bir başarı.

İşte İngiltere'de haftanın en çok satan oyunları:

1 GRAND THEFT AUTO V

2 FIFA 17

3 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE

4 BATTLEFIELD 1

5 WATCH DOGS 2

6 ROCKET LEAGUE

7 STEEP

8 FORZA HORIZON 3

9 MAFIA III

10 OVERWATCH
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