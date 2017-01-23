Çıkalı yıllar olmasına rağmen GTA V şov sürüyor!

GFK Chart Track verilerine göre 21 Ocak 2017 itibarıyla Birleşik Krallık'ta en çok satılan 10 oyun belli oldu. Listenin zirvesinde, geçtiğimiz hafta da liderlik koltuğunda oturan GTA 5 yer aldı. Bu arada, GTA 5'in ilk olarak 2013 yılının sonlarına doğru PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıktığını belirtelim. Bunca yıla ve bunca yeni oyuna rağmen hala birinci sırada yer alması gerçekten büyük bir başarı.
İşte İngiltere'de haftanın en çok satan oyunları:
1 GRAND THEFT AUTO V
2 FIFA 17
3 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE
4 BATTLEFIELD 1
5 WATCH DOGS 2
6 ROCKET LEAGUE
7 STEEP
8 FORZA HORIZON 3
9 MAFIA III
10 OVERWATCH
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