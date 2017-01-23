Çıkalı yıllar olmasına rağmen GTA V şov sürüyor!

GFK Chart Track verilerine göre 21 Ocak 2017 itibarıyla Birleşik Krallık'ta en çok satılan 10 oyun belli oldu. Listenin zirvesinde, geçtiğimiz hafta da liderlik koltuğunda oturan GTA 5 yer aldı. Bu arada, GTA 5'in ilk olarak 2013 yılının sonlarına doğru PlayStation 3 ve Xbox 360 için çıktığını belirtelim. Bunca yıla ve bunca yeni oyuna rağmen hala birinci sırada yer alması gerçekten büyük bir başarı.

İşte İngiltere'de haftanın en çok satan oyunları:

1 GRAND THEFT AUTO V

2 FIFA 17

3 CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE

4 BATTLEFIELD 1

5 WATCH DOGS 2

6 ROCKET LEAGUE

7 STEEP

8 FORZA HORIZON 3

9 MAFIA III

10 OVERWATCH