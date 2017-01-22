Oyunseverler Gaming İstanbul 2017'de buluşuyor

Gaming İstanbul 2017 (GIST 2017) hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gaming İstanbul Marka ve Pazarlama İletişimi Müdürü Meriç Eryürek, bu yılki fuarın katılımcıları şaşırtacağını belirterek "Türkiye'de global bir oyun ve eğlence fuarı yaratma hayalimiz gerçekleşti. GIST 2017'nin Efsanevi Sponsoru bu yıl Turkcell." ifadesini kullandı.

Sony, Microsoft ve Türk Telekom gibi tanınmış şirketlerin de etkinliğe katılacağını ifade eden Eryürek, "GIST, kadın, erkek, her yaştan ziyaretçinin ve çocukların istedikleri oyunu bulabilecekleri bir fuar. Zaten bu yıl iki sloganımız var: İçinde oyun olan oyun fuarı ve aile boyu oyun fuarı.'" diye konuştu.

"Türk oyun sektörü yaşına göre başarılı"

Türkiye'deki oyun sektörünün gelişimine değinen Eryürek, "Türk oyun sektörü çok hızlı gelişiyor. Taleworlds, Gram Games, Peak Games gibi global pazarda güç haline gelmiş, listeleri zorlayan firmalarımız var. AAA adını verdiğimiz yüksek prodüksiyon maliyetli oyun türünü henüz üretemiyoruz. Ama oyun sektörü Türkiye'de genç ve yaşına göre dünya sıralamasında çok başarılı." dedi.

Sony, PlayStation VR (sanal gerçeklik) sistemini GIST'te tanıtacak Etkinliğin basın bülteninde yer alan bilgiye göre, Sony, PlayStation VR (sanal gerçeklik) sisteminin tanıtımını Gaming İstanbul'da gerçekleştirecek.

Katılımcılar, fuarda sanal gerçeklik sistemini deneme imkanına sahip olacak.

2-5 Şubatta düzenlenecek

İstanbul Kongre Merkezi'nde 2-5 Şubatta düzenlenecek fuarı ziyaret etmek isteyenler, "www.gamingistanbul.com" adresinden bilet alabilecek. Biletlerin fiyatı,10-40 lira arasında değişiyor.

Kaynak: AA