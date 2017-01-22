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'ın minimum ve tavsiye edilen

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Giriş Tarihi: 22.01.2017, 23:20 Güncelleme Tarihi: 22.01.2017, 23:32
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For Honor'ın minimum ve tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri

Bakalım sizin 'nizde çalışabilir mi?

Mahmut Saral

Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu For Honor'ın minimum ve tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri belli oldu. Aksiyon - hack n slash türündeki yapım, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Sevgililer Günü'nde, yani 14 Şubat'ta raflarda olacak.

Minimum PC sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 ya da eşdeğer

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 2 GB VRAM ya da daha iyisi | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 2 GB VRAM ya da daha iyisi

AM: 4GB

Çözünürlük: 720p@30FPS

Ayarlanmış video detay seviyesi: Low (Düşük)

VSync: Kapalı

Tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri:

Çözünürlük: 1080p ~60FPS

Önceden ayarlanmış video detay seviyesi: High 8Yüksek)

VSync: Kapalı

İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 ya da eşdeğer

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 2 GB VRAM ya da daha iyisi | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 with 2 GB VRAM ya da daha iyisi

RAM: 8GB
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