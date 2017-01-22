Ubisoft'un merakla beklenen yeni oyunu For Honor'ın minimum ve tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri belli oldu. Aksiyon - hack n slash türündeki yapım, PC, PlayStation 4 ve Xbox One için Sevgililer Günü'nde, yani 14 Şubat'ta raflarda olacak.
Minimum PC sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i3-550 | AMD Phenom II X4 955 ya da eşdeğer
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX660/GTX750ti/GTX950/GTX1050 2 GB VRAM ya da daha iyisi | AMD Radeon HD6970/HD7870/R9 270/R9 370/RX460 2 GB VRAM ya da daha iyisi
AM: 4GB
Çözünürlük: 720p@30FPS
Ayarlanmış video detay seviyesi: Low (Düşük)
VSync: Kapalı
Tavsiye edilen PC sistem gereksinimleri:
Çözünürlük: 1080p ~60FPS
Önceden ayarlanmış video detay seviyesi: High 8Yüksek)
VSync: Kapalı
İşletim sistemi: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5-2500K | AMD FX-6350 ya da eşdeğer
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX680/GTX760/GTX970/GTX1060 2 GB VRAM ya da daha iyisi | AMD Radeon R9 280X/R9 380/RX470 with 2 GB VRAM ya da daha iyisi
RAM: 8GB
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