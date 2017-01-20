| Üye ol | 20 Ocak 2017,Cuma
  • kategori seçin
  • ara

'in tuzları Japonya'ya, 'ye kadar ulaştı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 20.01.2017, 16:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2017, 16:04
Etiketler:
final fantasy Nusret
Nusret'in tuzları Japonya'ya, Final Fantasy'ye kadar ulaştı

İşte en tuzlu karakterleri.

Mahmut Saral

Ülkemizde et denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan "Nusret", geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında kısa bir video paylaşmış ve özellikle "eti tuzlayış tarzı" dikkat çekmişti.

Yalnızca yerli basında değil, yabancı basında da geniş yankı uyandıran , yeni bir akım başlattı denebilir. Onu taklit eden ünlüler olduğu gibi, tişörtleri bile satışa çıkarıldı. Hatta, Nusret'in ünü Uzak Doğu'ya, Japonya'ya kadar ulaştı. İşte size Nusret ve tuz soslu bir Final Fantasy cosplay çalışması. Bu video oyun serisini bilmiyor olabilirsiniz, ama yapılan hareketler tanıdık gelecektir...
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3256
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın