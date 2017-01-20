Nusret'in tuzları Japonya'ya, Final Fantasy'ye kadar ulaştı

Ülkemizde et denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan "Nusret", geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında kısa bir video paylaşmış ve özellikle "eti tuzlayış tarzı" dikkat çekmişti.

Yalnızca yerli basında değil, yabancı basında da geniş yankı uyandıran Nusret, yeni bir akım başlattı denebilir. Onu taklit eden ünlüler olduğu gibi, tişörtleri bile satışa çıkarıldı. Hatta, Nusret'in ünü Uzak Doğu'ya, Japonya'ya kadar ulaştı. İşte size Nusret ve tuz soslu bir Final Fantasy cosplay çalışması. Bu video oyun serisini bilmiyor olabilirsiniz, ama yapılan hareketler tanıdık gelecektir...