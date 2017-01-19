Doom Kitabı şubatta çıkıyor. Kitapta yer almak ister misiniz?

Tüm zamanların en önemli video oyun serilerinden Doom, Türkiye'de ilk kez kitap oluyor.

Oyuncuları ilk olarak 1993 yılında selamlayan ve bir döneme ciddi anlamda damgasını vuran Doom serisi, günümüzde First Person Shooter (FPS) olarak adlandırılan oyun türünün atalarından kabul ediliyor. Serinin şimdilik son oyunu Doom 2016 ise, 13 Mayıs 2016 itibarıyla raflarda yerini aldı. Şimdi de Türkiye'de ilk kez kitabı hazırlanıyor.

Peki nedir bu kitap?

Doom Kitabı, Doom serisi hakkında, geçmişten günümüze kadar birçok ilgi çekici bilgiyi bir araya toplayan, üzerine önemli kaynakların hazırladığı yazılardan ve yapımcıların verdiği röportajlardan da alıntılar sunan "rehber" niteliğinde bir kitap. Tabii dahası da var!

Doom Kitabı, sınırlı sayıda basılarak şubat ayında oyunseverlerin beğenisine sunulacak. Şimdiden yaklaşık 250 oyuncu, bu kitabı alacağına dair söz verdi bile.

Eğer kitapta isminizin olmasını istiyorsanız acele edin! Kitapta, "Doom Kitabı'nı alacağına söz veren oyuncular" başlığı altında bir liste yer alıyor ve oyuncuların isimleri listeleniyor. Eğer siz de bu kitabı almayı düşünüyorsanız, mahmutmk2@gmail.com adresine mail atabilirsiniz.

Satış fiyatı ve kargo bilgisi

Oyunculara yönelik olarak sınırlı sayıda hazırlanan bu kitap, 20 TL satış fiyatına sahip olacak ve ücretsiz kargo ile yalnızca internetten satılacak. mahmutmk2@gmail.com adresine e-mail atarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.