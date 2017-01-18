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Bu bir mobil , ama birçok büyük şirketten daha fazla para kazandı

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Giriş Tarihi: 18.01.2017, 10:48 Güncelleme Tarihi: 18.01.2017, 10:54
Etiketler:
Niantic pokemon Pokemon Go video oyun oyun mobil oyun
Bu bir mobil oyun, ama birçok büyük şirketten daha fazla para kazandı

'in artırılmış gerçeklik destekli mobil u Go, yapımcılarını zengin etti.

Mahmut Saral

Eskiden olduğu gibi günümüzde de "büyükler" (genellikle anne ve babalar) için oynamak vakit kaybı olarak görülüyor ve "oyunları sadece çocuklar oynar" düşüncesi hala hakim. Ancak özellikle son yıllarda larının çok ciddi bir sektör oluşturduğu kesin. Son örneklerinden bir tanesi de Pokemon Go.

Go çıkalı aslında çok da uzun bir süre olmadı, hatta birçok ülkede resmi olarak yayınlanmadı bile. Ama gelen rakamlar, 'nun 2016 yılında 950 milyon dolarlık gelir elde ettiğini gösteriyor. Evet, yanlış okumuyorsunuz.

Çoğu kez basite indirgenen oyunlar, aslında bünyesinde binlerce kişi olan ve binlerce adet ürün hazırlayan birçok firmadan daha kârlı olabiliyor. Sanırız burada "yenilikçi fikirlerin" önemi bir kez daha anlaşılıyor.
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