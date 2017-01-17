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Ve , 'te konuşmaya karar verdi. Half-Life 3'e hazır mısınız?

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 10:03 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 10:41
Etiketler:
gabe newell reddit soru cevpa half life half life 3 valve valve software video oyun
Ve Gabe Newell, Reddit'te konuşmaya karar verdi. Half-Life 3'e hazır mısınız?

Yılan hikayesine dönen süreç hakkında bilgiler alabiliriz.

Mahmut Saral

Valve Software'ın Kurucularından ve Başkanı Gabe Newell, 17 Ocak, yani bugün Reddit sitesi üzerinden bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek.

Bildiğiniz gibi son dönemde dünyasındaki en dikkat çekici söylenti, "Bundan sonra Half-Life serisinin devam etmeyeceği" idi. Bu konuda bazı çalışanlarından bilgi alınmış ve firmanın Half-Life için herhangi bir çalışması olmadığı dile getirilmişti.

Haliyle milyonlarca oyuncu da yıllardır Half-Life serisinin üzerinde bulunan örtünün artık kalkmasını ve kesin bir açıklamanın yapılmasını bekliyor. İşte Newell da muhtemelen bunu gerçekleştirecek ve bugün itibarıyla Half-Life ile ilgili yeni bilgiler öğreneceğiz. Olumlu ya da olumsuz. Umarız olumlu olur...
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noname noname

Bugün 17 ocak bir hata yok değilmi? Zaman su gibi akıyor bazen takip zor oluyor :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 17.01.2017 10:29
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