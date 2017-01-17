Ve Gabe Newell, Reddit'te konuşmaya karar verdi. Half-Life 3'e hazır mısınız?

Valve Software'ın Kurucularından ve Başkanı Gabe Newell, 17 Ocak, yani bugün Reddit sitesi üzerinden bir soru cevap etkinliği gerçekleştirecek.

Bildiğiniz gibi son dönemde video oyun dünyasındaki en dikkat çekici söylenti, "Bundan sonra Half-Life serisinin devam etmeyeceği" idi. Bu konuda bazı Valve çalışanlarından bilgi alınmış ve firmanın Half-Life için herhangi bir çalışması olmadığı dile getirilmişti.

Haliyle milyonlarca oyuncu da yıllardır Half-Life serisinin üzerinde bulunan örtünün artık kalkmasını ve kesin bir açıklamanın yapılmasını bekliyor. İşte Newell da muhtemelen bunu gerçekleştirecek ve bugün itibarıyla Half-Life ile ilgili yeni bilgiler öğreneceğiz. Olumlu ya da olumsuz. Umarız olumlu olur...