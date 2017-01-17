Age of Empires: Castle Siege, Android'e geliyor

Microsoft Studios'un efsane oyun serisi Age of Empires, yeni üyesiyle Android'e geliyor. Age of Empires: Castle Siege, mart ayından Google Play Store'da yerini alacak ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Bu arada Age of Empires: Castle Siege, daha önce Windows Phone ve iOS işletim sistemli telefonlar için indirilmeye sunulmuştu. Anlayacağınız, Android de şu anlık Age of Empires'ın son durağı gibi görünüyor.

Age of Empires: Castle Siege, RTS öğelerini kule savunma sistemiyle birleştirerek ortaya heyecan verici bir oynanış mekaniği çıkarıyor. Oyunu hazırlayan ekipte, Kinect için ve ödüllü Company of Heroes oyunu için çalışanlar da var.