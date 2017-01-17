Age of Empires: Castle Siege, Android'e geliyor

Microsoft Studios'un efsane oyun serisi Age of Empires, yeni üyesiyle Android'e geliyor. Age of Empires: Castle Siege, mart ayından Google Play Store'da yerini alacak ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.
Bu arada Age of Empires: Castle Siege, daha önce Windows Phone ve iOS işletim sistemli telefonlar için indirilmeye sunulmuştu. Anlayacağınız, Android de şu anlık Age of Empires'ın son durağı gibi görünüyor.
Age of Empires: Castle Siege, RTS öğelerini kule savunma sistemiyle birleştirerek ortaya heyecan verici bir oynanış mekaniği çıkarıyor. Oyunu hazırlayan ekipte, Kinect için ve ödüllü Company of Heroes oyunu için çalışanlar da var.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.