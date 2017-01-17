| Üye ol | 17 Ocak 2017,Salı
  • kategori seçin
  • ara

: Castle Siege, 'e geliyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 17.01.2017, 16:06 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 16:11
Etiketler:
microsoft android iOS oyun age of empires Age f Empires Castle Siege kinect company of heroes
Age of Empires: Castle Siege, Android'e geliyor

Oduncu, madenci, yaparım!

Mahmut Saral

Microsoft Studios'un efsane serisi Age of Empires, yeni üyesiyle Android'e geliyor. Age of Empires: Castle Siege, mart ayından Google Play Store'da yerini alacak ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilecek.

Bu arada : Castle Siege, daha önce Windows Phone ve iOS işletim sistemli telefonlar için indirilmeye sunulmuştu. Anlayacağınız, de şu anlık Age of Empires'ın son durağı gibi görünüyor.

Age of Empires: Castle Siege, RTS öğelerini kule savunma sistemiyle birleştirerek ortaya heyecan verici bir oynanış mekaniği çıkarıyor. Oyunu hazırlayan ekipte, Kinect için ve ödüllü Company of Heroes oyunu için çalışanlar da var.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Oyun Toplam kayıt: 3250
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın