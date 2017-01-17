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2016 yılından bu 5 sizi sizden alacak!

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Giriş Tarihi: 17.01.2017, 15:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2017, 15:42
Etiketler:
No Mans Sky Doom müzik soundtrack Mick Gordon Firewatch Watch Dogs 2
2016 yılından bu 5 soundtrack sizi sizden alacak!

Kulak pası mı silinecekti? İşte size tavsiyeler...

Mahmut Saral

Geride bıraktığımız 2016 yılında birçok başarılı video oyunuyla karşılaştık. Video oyunlarda oynanış, senaryo ve görsellik gibi unsurların yanında, sesler ve müzikler de önemlidir. Bu haberimizdeki tema da .

TechnoBuffalo sitesi, 2016 yılında çıkan oyunlardaki en beğenilen müzikler arasından 5 tanesini seçerek listelemiş. Biz de sizlere sunalım. Belki bu sayede playlist'inize yeni şarkılar dahil olur.
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