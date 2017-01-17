2016 yılından bu 5 soundtrack sizi sizden alacak!

Geride bıraktığımız 2016 yılında birçok başarılı video oyunuyla karşılaştık. Video oyunlarda oynanış, senaryo ve görsellik gibi unsurların yanında, sesler ve müzikler de önemlidir. Bu haberimizdeki tema da müzik.
TechnoBuffalo sitesi, 2016 yılında çıkan oyunlardaki en beğenilen müzikler arasından 5 tanesini seçerek listelemiş. Biz de sizlere sunalım. Belki bu sayede playlist'inize yeni şarkılar dahil olur.
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