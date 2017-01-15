Skyrim için Nintendo kullanıcılarına müjde

Nintendo, yeni konsolu Switch'i geçtiğimiz günlerde resmen tanıttı ve ilk oyunlar hakkında bilgiler verdi. Bu oyunlar arasında tabii ki Super Mario'nun yeni üyesi dikkatleri üzerine çekmeyi bildi. Videosu için tıklayın.

Bunun yanında, Switch'e 3. parti üreticilerin de kapsamlı bir destek sunması bekleniyor. Örneğin Bethesda, Switch için The Elder Scrolls V: Skyrim'i hazırlıyor. Skyrim, ilk olarak 2011 yılında satışa sunulmuş ve birçok ödüle layık görülmüştü, ama...

Birçok Nintendo oyuncusu, "İyi de, bu oyun çıkalı zaten yıllar oldu. Ne diye Switch gibi yeni bir konsola eski bir oyun geliyor ki?" sorularıyla sosyal medyada tartışma grupları oluştururken yapımcılardan da cevap gecikmedi.

Yapımcılar, Skyrim'i Switch'e getirirken birçok yeni görsel düzenleme yaptıklarını ve oynanış mekaniğinde de düzenlemeler yaptıklarını belirterek, 2011 yılında çıkan oyuna kıyasla bu yeni versiyonun çok daha iyi grafiklere ve oynanışa sahip olacağını bildiriyor.