Resident Evil 7, kaç saatlik oynanış sunacak?

Şimdiye kadar yayınlanan videoları ve demosuyla gerilimli bir atmosferi olduğunu kanıtlayan oyun, görsel kalitesiyle de ortalamanın üzerinde görünüyor. Peki Resident Evil 6'nın finalinin birkaç yıl sonrasında geçecek olan bu yeni macera, oyunculara kaç saatlik bir senaryo modu deneyimi sunacak?

Gelen yeni bilgilere göre oyun, 15-20 saatlik bir oynanış süresine sahip. Tabii etrafı detaylıca araştırarak hareket ettiğinizde oynanış süresinde de değişiklikler olabilecektir. Baker Ailesi ile tanışmanıza az kaldı denebilir.

Resident Evil 7, PC ve yeni nesil konsollar için 24 Ocak itibarıyla raflarda olacak.