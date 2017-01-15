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, kaç saatlik oynanış sunacak?

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 22:51 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 22:54
Etiketler:
resident evil 7 capcom
Resident Evil 7, kaç saatlik oynanış sunacak?

tarafından geliştirilen yeni hayatta kalma korku oyunu için yeni bilgiler var.

Mahmut Saral

Şimdiye kadar yayınlanan videoları ve demosuyla gerilimli bir atmosferi olduğunu kanıtlayan oyun, görsel kalitesiyle de ortalamanın üzerinde görünüyor. Peki Resident Evil 6'nın finalinin birkaç yıl sonrasında geçecek olan bu yeni macera, oyunculara kaç saatlik bir senaryo modu deneyimi sunacak?

Gelen yeni bilgilere göre oyun, 15-20 saatlik bir oynanış süresine sahip. Tabii etrafı detaylıca araştırarak hareket ettiğinizde oynanış süresinde de değişiklikler olabilecektir. Baker Ailesi ile tanışmanıza az kaldı denebilir.

, PC ve yeni nesil konsollar için 24 Ocak itibarıyla raflarda olacak.
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