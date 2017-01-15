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2016 D.I.C.E. Awards ödül ı belli oldu

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Giriş Tarihi: 15.01.2017, 21:26 Güncelleme Tarihi: 15.01.2017, 21:32
Etiketler:
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2016 D.I.C.E. Awards ödül adayları belli oldu

2016 yılının en iyileri belli oluyor.

Mahmut Saral

Bu yıl yirmincisi düzenlenecek olan D.I.C.E. Awards (Academy of Interactive Arts & Sciences) ödüllerinin ı belli oldu. Adaylar arasında özellikle 10 dalda aday olan Uncharted 4, 9 dalda aday olan Inside, 8 dalda aday olan Battlefield 1 ve 7 dalda aday olan The Last Guardian dikkat çekiyor.

Kazananlar, 23 Şubat'ta düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak. Daha fazla detay ve tüm adaylar için tıklayın.

Bazı kategorileri sunmamız gerekirse:

Olağanüstü müzik çalışması adayları:

ABZÛ

The Last Guardian

Titanfall 2

Olağanüstü sanat yönetimi adayları:

Battlefield 1

Firewatch

INSIDE

The Last Guardian

: A Thief's End

Yılın aksiyon oyunu adayları:

Battlefield 1

DOOM

Gears of War 4

Overwatch

Titanfall 2

Yılın macera oyunu adayları:

Firewatch

INSIDE

King's Quest: The Complete Collection

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief's End

Yılın RPG oyunu adayları:

Dark Souls 3

Deus Ex: Mankind Divided

Hyper Light Drifter

Tom Clancy's The Division

World of Warcraft: Legion

Yılın spor oyunu adayları:

EA Sports FIFA 17

Madden NFL 17

MLB The Show 16

NBA 2K17

Steep

Yılın mobil oyunu adayları:

Clash Royale

Crashlands Butterscotch

Gardenscapes - New Acres

Pokémon Go

Reigns

Yılın oyunu adayları:

Battlefield 1

INSIDE

Overwatch

Pokémon Go

Uncharted 4: A Thief's End
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