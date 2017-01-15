2016 D.I.C.E. Awards ödül adayları belli oldu

Bu yıl yirmincisi düzenlenecek olan D.I.C.E. Awards (Academy of Interactive Arts & Sciences) ödüllerinin adayları belli oldu. Adaylar arasında özellikle 10 dalda aday olan Uncharted 4, 9 dalda aday olan Inside, 8 dalda aday olan Battlefield 1 ve 7 dalda aday olan The Last Guardian dikkat çekiyor.
Kazananlar, 23 Şubat'ta düzenlenecek özel bir etkinlikle duyurulacak. Daha fazla detay ve tüm adaylar için tıklayın.
Bazı kategorileri sunmamız gerekirse:
Olağanüstü müzik çalışması adayları:
ABZÛ
The Last Guardian
Titanfall 2
Olağanüstü sanat yönetimi adayları:
Battlefield 1
Firewatch
INSIDE
The Last Guardian
Uncharted 4: A Thief's End
Yılın aksiyon oyunu adayları:
Battlefield 1
DOOM
Gears of War 4
Overwatch
Titanfall 2
Yılın macera oyunu adayları:
Firewatch
INSIDE
King's Quest: The Complete Collection
The Last Guardian
Uncharted 4: A Thief's End
Yılın RPG oyunu adayları:
Dark Souls 3
Deus Ex: Mankind Divided
Hyper Light Drifter
Tom Clancy's The Division
World of Warcraft: Legion
Yılın spor oyunu adayları:
EA Sports FIFA 17
Madden NFL 17
MLB The Show 16
NBA 2K17
Steep
Yılın mobil oyunu adayları:
Clash Royale
Crashlands Butterscotch
Gardenscapes - New Acres
Pokémon Go
Reigns
Yılın oyunu adayları:
Battlefield 1
INSIDE
Overwatch
Pokémon Go
Uncharted 4: A Thief's End
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